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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1772 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1772 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1772 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1772 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2575 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Cayón - April 1, 2014
Продавец Cayón
Дата 1 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 S CF на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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