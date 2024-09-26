Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1772 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1772 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1772 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1772 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2789 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Испания 4 реала 1772 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 4 реала 1772 M PJ на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1772 M PJ на аукционе Cayón - November 29, 2017
Продавец Cayón
Дата 29 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1772 M PJ на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 реала 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1772 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 4 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск