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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1772 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1772 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1772 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1772 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Casa de Subastas de Madrid за 160 EUR. Торги состоялись 20 октября 2023.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Katz (1)
  • Numis.be (1)
  • Soler y Llach (2)
Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Numis.be - November 24, 2012
Продавец Numis.be
Дата 24 ноября 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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