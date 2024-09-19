Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1772 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1772 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS62 NN Coins
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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