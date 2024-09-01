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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1772 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1772 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1772 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (214)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1772 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 97408 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 27 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Bruun Rasmussen - May 14, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 1/2 эскудо 1772 M PJ на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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