Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1772 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1772 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1550 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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