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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1772 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1772 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1772 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1772 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
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  • Monedalia.es (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Heritage - October 8, 2020
Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Heritage - October 8, 2020
Продавец Heritage
Дата 8 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Bertolami - May 18, 2019
Продавец Bertolami
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Bertolami - February 25, 2018
Продавец Bertolami
Дата 25 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1772 M PJ на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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