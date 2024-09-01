Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1772 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22692 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?
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