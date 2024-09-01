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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1772 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1772 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1772 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22692 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2062 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Stack's - January 22, 2020
Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Heritage - January 8, 2018
Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Auction World - April 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1772 S CF на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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