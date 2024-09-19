Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1772 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 мараведи
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1772 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 75394 проданному на аукционе Stack's Bowers за 550 USD. Торги состоялись 24 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 80 AUD
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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