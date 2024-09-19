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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1772 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 мараведи 1772 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 мараведи 1772 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1772 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 75394 проданному на аукционе Stack's Bowers за 550 USD. Торги состоялись 24 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 80 AUD
Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 451 EUR
Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1772 на аукционе Tauler & Fau - November 26, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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