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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1772 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1772 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1772 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1772 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1400 EUR. Торги состоялись 18 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Stack's - March 1, 2024
Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность F15 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Heritage - April 8, 2021
Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Heritage - April 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1772 M PJ на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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