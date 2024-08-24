Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1772 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1772 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1400 EUR. Торги состоялись 18 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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