Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1772 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1772 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Cayón Subastas за 28 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VG
Цена
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