Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1772 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1772 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Где продать?
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