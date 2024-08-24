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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1780 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1780 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1780 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (4)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (3)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (2)
  • WAG (1)
Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 212 EUR
Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Schulman - April 17, 2015
Продавец Schulman
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Cayón - October 28, 2014
Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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