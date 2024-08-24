Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1780 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
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Продавец Schulman
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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