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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1780 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1780 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1780 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 46210 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1000 USD. Торги состоялись 25 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Tauler & Fau - May 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1780 S CF на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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