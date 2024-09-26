Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1774 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1774 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1170 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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