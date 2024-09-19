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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1773 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1773 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1773 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1773 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3436 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4230 USD. Торги состоялись 30 мая 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (4)
  • Soler y Llach (4)
  • Spink (1)
Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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