Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1781 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Daniel Frank Sedwick
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1781 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 35133 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 27 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 31 мая 2022
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Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Где продать?
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