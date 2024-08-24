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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1781 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1781 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1781 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1781 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 35133 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 1900 NOK
Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Jesús Vico - July 11, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 1 эскудо 1781 M PJ на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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