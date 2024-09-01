Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1782 года M JD (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1782 года со знаком M JD. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2655 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 460 EUR. Торги состоялись 16 февраля 2023.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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