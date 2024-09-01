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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1782 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1782 года M JD - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1782 года M JD - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1782 года со знаком M JD. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2655 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 460 EUR. Торги состоялись 16 февраля 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (6)
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  • HERVERA (3)
  • HIRSCH (1)
  • ibercoin (2)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Aurea - May 25, 2017
Продавец Aurea
Дата 25 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Cayón - September 16, 2011
Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1782 M JD на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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