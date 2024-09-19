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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1782 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 эскудо 1782 M PJ
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
4 эскудо 1782 M JD
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
1 эскудо 1782 M JD
Средняя цена 230 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1782 S CF
Средняя цена 200 $
Продажи
0 40

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1782 M PJ
Средняя цена 630 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 реала 1782 M PJ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 реала 1782 S CF
Средняя цена 160 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 реала 1782 M JD
Средняя цена 140 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 реала 1782 M PJ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 реала 1782 M JD
Средняя цена 60 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 реала 1782 S CF
Средняя цена 60 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1782 M PJ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 реал 1782 S CF
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 реал 1782 M JD
Средняя цена 95 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 реала 1782 M JD
Средняя цена 65 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1782
Средняя цена 85 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
4 мараведи 1782
Средняя цена 50 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 мараведи 1782 PA
Средняя цена 65 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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