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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1782 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1782 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1782 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1782 года со знаком M JD. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1596 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 90 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 2 реала 1782 M JD на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 2 реала 1782 M JD на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1782 M JD на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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