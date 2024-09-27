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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1782 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1782 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1782 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1782 года со знаком M JD. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 220 EUR. Торги состоялись 27 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
  • Silicua Coins (2)
Испания 1 реал 1782 M JD на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Испания 1 реал 1782 M JD на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 реал 1782 M JD на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1782 M JD на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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