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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1782 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1782 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1782 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1782 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 6299 проданному на аукционе Cayón Subastas за 60 EUR. Торги состоялись 12 июня 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 2 реала 1782 M PJ на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 2 реала 1782 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность F
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 2 реала 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1782 M PJ на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 2 реала 1782 M PJ на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 2 реала 1782 M PJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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