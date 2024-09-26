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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1782 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1782 года M JD - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1782 года M JD - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком M JD. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21520 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1717 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Heritage - May 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Sovereign Rarities - February 14, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Stack's - May 9, 2022
Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Stack's - May 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Silicua Coins - March 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Heritage - March 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M JD на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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