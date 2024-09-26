Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1782 года M JD (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком M JD. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21520 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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