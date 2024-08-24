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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1782 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1782 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1782 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1782 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе Cayón Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (2)
  • ibercoin (2)
  • Rio de la Plata (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1782 M PJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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