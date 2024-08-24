Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1782 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 реала
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1782 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе Cayón Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.
Сохранность
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
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Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
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Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
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Дата 29 октября 2014
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Дата 28 мая 2014
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Дата 20 марта 2014
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Дата 23 октября 2013
Сохранность F
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Дата 25 сентября 2013
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Где продать?
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