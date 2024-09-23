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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1782 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1782 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1782 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1782 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 470 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1 реал 1782 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Испания 1 реал 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 реал 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1782 M PJ на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1782 M PJ на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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