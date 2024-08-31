Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1782 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 мараведи 1782 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 мараведи 1782 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1782 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 145 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Jesús Vico - June 9, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Roma Numismatics - February 25, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Jesús Vico - November 16, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 16 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1782 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1782 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 4 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск