Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1782 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1782 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 145 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
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Дата 21 июля 2021
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 20 октября 2020
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
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Дата 7 марта 2019
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Дата 30 января 2019
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Дата 6 ноября 2018
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Дата 29 мая 2018
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Дата 16 ноября 2017
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Дата 29 октября 2014
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Дата 24 апреля 2013
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Дата 15 сентября 2011
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Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
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Где продать?
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