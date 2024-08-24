Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1782 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1782 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 июля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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