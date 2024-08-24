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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1782 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1782 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1782 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1782 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
1499 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Heritage - July 22, 2021
Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Heritage - July 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 июля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Cayón - April 28, 2017
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Cayón - April 1, 2014
Продавец Cayón
Дата 1 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1782 M PJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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