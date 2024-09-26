Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1782 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 900 AUD
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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