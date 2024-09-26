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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1782 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1782 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1782 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1610 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 900 AUD
Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Stack's - April 18, 2024
Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1782 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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