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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1781 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1781 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1781 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1781 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2400 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
986 $
Цена в валюте аукциона 920 EUR
Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1781 S CF на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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