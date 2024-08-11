Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1781 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1781 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Cayón Subastas за 335 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
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Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 12 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Дата 6 марта 2013
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Дата 29 октября 2012
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
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Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
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Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
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Где продать?
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