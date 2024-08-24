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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1781 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1781 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1781 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1781 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе St James’s Auction за 170 GBP. Торги состоялись 12 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1781 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Испания 1 реал 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 реал 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 реал 1781 M PJ на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Испания 1 реал 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 1 реал 1781 M PJ на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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