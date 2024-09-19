Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1781 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1781 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 60 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
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Где продать?
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