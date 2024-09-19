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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1781 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1781 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1781 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1781 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 60 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
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  • Cayón (3)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1/2 реала 1781 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Испания 1/2 реала 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1/2 реала 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1781 M PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1781 M PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1781 M PJ на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1781 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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