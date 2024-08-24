Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1776 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1776 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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