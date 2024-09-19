Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1773 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1773 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
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Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
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Где продать?
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