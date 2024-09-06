Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1770 года M (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1770 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
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