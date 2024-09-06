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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1770 года M (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 мараведи 1770 года M - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 мараведи 1770 года M - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1770 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
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Испания 8 мараведи 1770 M на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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