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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1770 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1770 M PJ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1770 S CF
Средняя цена 340 $
Продажи
0 21

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1770 M PJ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2 реала 1770 S CF
Средняя цена 85 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 реал 1770 M PJ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 реал 1770 S CF
Средняя цена 90 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 реала 1770 M PJ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 реала 1770 S CF
Средняя цена 70 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1770 M
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 мараведи 1770 M
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 мараведи 1770 M
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 мараведи 1770 M
Средняя цена 170 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 реал 1770 S JV Пробный
Средняя цена 420 $
Продажи
0 1
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