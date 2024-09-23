Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1770 года M (Испания, Карл III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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