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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1770 года M (Испания, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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