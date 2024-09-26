Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1770 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1770 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1172 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1300 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
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Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
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Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30 ANACS
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Дата 18 октября 2022
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Дата 9 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Дата 20 июля 2021
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Дата 20 июля 2021
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Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 18 марта 2021
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Дата 18 февраля 2021
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Дата 2 февраля 2021
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Дата 29 декабря 2020
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Дата 16 декабря 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Где продать?
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