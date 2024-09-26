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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробный 1 реал 1770 года S JV (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - Пробный 1 реал 1770 года S JV - цена монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - Пробный 1 реал 1770 года S JV - цена монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,5 - 8 гр
  • Диаметр 22 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1770
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробный 1 реал 1770 года со знаком S JV. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1389 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.

Сохранность
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Испания 1 реал 1770 S JV (Пробный) на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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