Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробный 1 реал 1770 года S JV (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,5 - 8 гр
- Диаметр 22 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 реал
- Год 1770
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробный 1 реал 1770 года со знаком S JV. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1389 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.
Сохранность
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Где продать?
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