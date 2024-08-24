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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные монеты 1 реал Фердинанда VI - Испания

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1 реал 1759-1770 Пробный

Год Знак Описание Продажи Продажи
1759 S JV 0 41770 S JV 0 1
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