Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробный 1 реал 1759 года S JV (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,5 - 8 гр
- Диаметр 22 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 реал
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробный 1 реал 1759 года со знаком S JV. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (4)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
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