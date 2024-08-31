Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1770 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1770 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2260 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
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Дата 19 ноября 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
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Дата 17 сентября 2020
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Дата 12 февраля 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
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Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
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Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
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Дата 26 февраля 2015
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Дата 25 февраля 2015
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Дата 11 декабря 2014
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Дата 29 октября 2014
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
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