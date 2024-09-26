Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1770 года M (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 мараведи
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1770 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 620 GBP. Торги состоялись 27 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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