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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1770 года M (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 мараведи 1770 года M - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 мараведи 1770 года M - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1770 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 620 GBP. Торги состоялись 27 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (7)
Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Davissons Ltd. - March 15, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 марта 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1770 M на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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