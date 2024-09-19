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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1778 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 мараведи 1778 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 мараведи 1778 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1778 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1171 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 475 USD. Торги состоялись 22 июля 2024.

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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 475 USD
Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - March 17, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Cayón - July 4, 2019
Продавец Cayón
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Jesús Vico - June 6, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Jesús Vico - June 6, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1778 на аукционе Cayón - March 14, 2019
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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