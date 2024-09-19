Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1778 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1778 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1171 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 475 USD. Торги состоялись 22 июля 2024.
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 475 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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