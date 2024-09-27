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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1777 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1777 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1777 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1777 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31203 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9900 USD. Торги состоялись 6 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1764 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1792 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1777 M PJ на аукционе Warin Global Investments - September 6, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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