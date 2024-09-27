Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1777 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1777 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31203 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9900 USD. Торги состоялись 6 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1792 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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