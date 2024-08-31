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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1777 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1777 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1777 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1777 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3415 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 190 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • Felzmann (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1777 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Испания 4 реала 1777 S CF на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 4 реала 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1777 S CF на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 реала 1777 S CF на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1777 S CF на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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