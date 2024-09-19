Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1777 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 мараведи
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1777 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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