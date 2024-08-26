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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1777 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1777 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1777 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1777 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Hess Divo за 1200 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
477 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 357 EUR
Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Jesús Vico - October 26, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Heritage - May 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 M PJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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