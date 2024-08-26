Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1777 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1777 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Hess Divo за 1200 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 357 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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