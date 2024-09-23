Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1777 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 реала
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1777 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3438 проданному на аукционе Cayón Subastas за 850 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (5)
- Cayón (2)
- Numismática Leilões (1)
- Stack's (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 реала 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск