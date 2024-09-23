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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1777 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1777 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1777 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1777 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3438 проданному на аукционе Cayón Subastas за 850 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Stack's (1)
Испания 4 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 4 реала 1777 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Испания 4 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1777 M PJ на аукционе Numismática Leilões - June 19, 2013
Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1777 M PJ на аукционе Stack's - November 18, 2012
Испания 4 реала 1777 M PJ на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1777 M PJ на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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