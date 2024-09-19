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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1777 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1777 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1777 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1777 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Stack's - February 29, 2024
Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность F
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1777 M PJ на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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